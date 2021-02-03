Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В Свердловской области более чем в два раза увеличилось число вакансий в сфере общепита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

С начала 2021 года в регионе открылось 600 предложений по работе в данной отрасли. Это в 2,3 раза больше, чем было за аналогичный период 2020 года. 84% таких вакансий касается Екатеринбурга.

«Самыми востребованными специалистами стали повара — на них приходится 18% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на курьеров (10%) и управляющих (8%)», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу общепита в ночное время.

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