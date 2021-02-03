Токио, , 07:35 — REGNUM Парламент Японии намерен принять законопроект, предусматривающий штрафы для граждан и предпринимателей за нарушение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

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Изначально правительство предлагало тюремное заключение для всех больных COVID-19, кто отказывается от госпитализации. Затем первоначальный план был смягчен после ряда обсуждений как в правящей Либерально-демократической партии Японии, так и после консультаций с экспертами.

Законопроект, который поступил в парламент для рассмотрения, предусматривает штрафы для физических и юридических лиц. По нему пациентам с COVID-19, отказавшимся от госпитализации, грозит штраф в размере до 500 тыс. иен (около $4770). Жители страны, отказывающиеся от медицинского обследования, могут быть наказаны на сумму до 300 тыс. иен (около $2856).

Также штрафы вводятся и для юридических лиц. В частности, заведениям общественного питания, не соблюдающим ограничения по режиму работы, грозит штраф в размере до 300 тыс. иен. Для заведений, которые игнорируют иные санитарные требования, предусмотрено наказание в виде выплаты 200 тыс. иен (около $1904).