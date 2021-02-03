Анадырь, , 07:10 — REGNUM На Чукотке первую прививку от коронавируса сделали 1304 человека. Очередная партия вакцины «Спутник V» прибудет в округ ближайшим авиарейсом из Москвы.

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Вторую прививку поставили уже 249 человек. В Анадыре первый и второй компонент получили, соответственно, 622 и 220 человек, пишет ИА «Чукотка».

Ожидается поставка ещё трёх тыс. доз вакцины «Спутник V», которую распределят по районам округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии первую вакцинацию от коронавируса прошли 22 061 человек, в том числе за сутки — 1576 жителей.