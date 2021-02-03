Якутск, 3 февраля 2021, 06:48 — REGNUM В Якутии первую вакцинацию от коронавируса прошли 22 061 человек, в том числе за сутки — 1576 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»
Читайте также: В Приморье активно вакцинируются от коронавируса в семи муниципалитетах
Активно проходит прививочная кампания в Якутске — привились 8601 человек, в Нерюнгринском районе — 1047, в Алданском районе — 889, в Вилюйском районе — 777 человек.
Меньше всего провакцинировано с учётом имеющейся вакцины в Булунском районе — 85 и Нижнеколымском районе — 55.
Вакцина доставлена во все районы республики. Всего Якутия получила 27 292 дозы вакцины «Спутник V».
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье почти девять тыс. человек вакцинировались от коронавируса.