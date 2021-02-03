Буэнос-Айрес, , 05:36 — REGNUM Полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» прошли 106 280 жителей Аргентины. Об этом 2 февраля сообщается на сайте аргентинского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Каждый из них получил по две дозы этой вакцины. Еще 283 971 человек в Аргентине привились указанным препаратом только однократно.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля, по сведениям минздрава Аргентины, в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 1 933 583.

Читайте ранее в этом сюжете: Президенты России и Аргентины обсудили борьбу с пандемией