Владивосток, , 04:57 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 207 (212 накануне) случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели ещё 199 человек, скончались шесть пациентов (днём ранее — пять), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии на 3 февраля в регионе выдано 36 967 положительных тестов на коронавирус, справились с болезнью 28 341 приморец, скончались от осложнений — 542 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за прошедшую неделю выявили 749 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 847). Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 85 человек.