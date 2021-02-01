Благовещенск, , 10:58 — REGNUM В Приамурье за прошедшую неделю выявили 749 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 847). Только за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 85 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Читайте также: В Приморье вакцину от коронавируса получили уже более 6,5 тысячи человекНаибольшее число носителей коронавируса выявили за неделю в Благовещенске — 175 случаев, на втором месте — Свободный — 74 и на третьем — Райчихинск — 67.

Чаще всего пациенты с коронавирусом, выявленные на прошлой неделе, болели ОРВИ — 66%. Пневмонией на фоне COVID-19 болели 29%. Бессимптомно болезнь переносили 5% носителей коронавируса. Из всех вновь выявленных зараженных SARS-CoV-2 93% это взрослое население. Наибольше число инфицированных в возрасте 30−49 лет (48%), в возрасте старше 65 лет — 13%.За весь период пандемии в Приамурье провели более 784 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, число летальных случаев пациентов от COVID-19 увеличилось на девять и составило 140.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье от коронавируса привились уже более 6,5 тыс. человек. Вакцина поступила практически во все районы края, кроме девяти.