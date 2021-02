Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Один из поклонников The Last of Us Part II обнаружил в игре малоизвестную анимацию боя. Об этом 2 февраля сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit, известный под ником Onlylaiden, выложил на платформу ролик. Зрители могут видеть, что если в момент боя в воздухе оказываются патроны, то Элли может подхватить их быстрым движением. Для того чтобы запустить эту анимацию, геймерам нужно успеть нажать на геймпаде кнопку с треугольником.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Naughty Dog вскоре может выпустить обновление к The Last of Us Part II, которое улучшит графику игры на консолях PlayStation 5. Инсайдерскую информацию опубликовал на форуме ResetEra пользователь Navtra.

