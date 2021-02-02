Женева, Швейцария, , 22:17 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 349 263 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 102 942 987 человек. Такие данные приводит 2 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ферма в Иордании International Labour Organization ILO

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 9423 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 232 233.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 444 580 случаях инфицирования и 10 885 умерших больных COVID-19 за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ приветствуют результаты третьей фазы испытаний «Спутник V»