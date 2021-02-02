Женева, Швейцария, , 21:59 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения приветствуют результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от короанвируса «Спутник V». Об этом заявил 2 февраля глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Вакцина «Спутник V» Denis-pushilin.ru

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"Безопасные и эффективные вакцины являются критически важным инструментом в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее сегодня в научном журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы испытаний «Спутник V», согласно которым эффективность российской вакцины составила 91,6%. Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было. При этом препарат показал 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.