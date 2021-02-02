Екатеринбург, , 18:52 — REGNUM В Екатеринбурге организуют мобильные пункты, где горожан будут прививать от COVID-19. Об этом заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева журналистам.

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По словам чиновницы, такая возможность есть благодаря появлению вакцины «ЭпиВакКорона». Её условия хранения более лояльные, нежели у препарата «Спутник V».

«Будем выезжать на предприятия, где есть медсанчасти и условия для того, чтобы сделать прививку», — сказала Сибирцева порталу «Е1».

Вакцинацию в мобильных пунктах начнут с весны 2021 года, когда в город доставят новую партию «ЭпиВакКороны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже доставили некоторое количество препарата «ЭпиВакКорона» для вакцинации 1000 человек.

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