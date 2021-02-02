Москва, , 16:51 — REGNUM Судья Симоновского суда Москвы 2 февраля сделал замечание блогеру Алексею Навальному, выступавшему на заседании по замене условного срока на реальный. Выездное заседание проходит в здании Мосгорсуда.

Алексей Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

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Своё выступление в суде Навальный посвятил решению ЕСПЧ по делу «Ив Роше», своему «отравлению» и блогерской деятельности. При этом на претензии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), представление которой рассматривает суд, подробно отвечать не стал.

«Меня хотят посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным», — сказал Навальный.

О российской власти блогер высказывался в резкой, оскорбительной форме, за что получил замечание от судьи, который обратил внимание, что «у нас сейчас не митинг», и призвал вернуться к процессу.

Ранее представитель ФСИН сообщил о примерно 60 случаях, когда Навальный не отметился в срок.

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