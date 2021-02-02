Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM В Ростовской области рассматривается вопрос о возобновлении оказания плановой медицинской помощи. Нагрузка на ковидные стационары снизилась до 65%. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба 2 февраля.

Сотрудник больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

"Нам удалось несколько снизить загрузку ковидных госпиталей. И на данный момент мы имеет некоторый свободный коечный фонд. У нас есть группы риска — это лица старше 60−65 лет, которые имеют хронические заболевания. Они чаще подвержены осложнениям в виде пневмонии, которая зачастую приводит к летальному исходу. Поэтому мы рекомендуем имеющийся коечный фонд при необходимости использовать для превентивной госпитализации пациентов из группы риска», — отметил заместитель министра здравоохранения региона Александр Крат.

В случае дальнейшего улучшения ситуации и снижения нагрузки на коечный фонд, пояснил Крат, будут освобождены лечебные учреждения федерального подчинения. В первую очереь, это больница Южного oкружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства.

«И потом уже будем планомерно смотреть о возможности открытия нашей госпитальной базы, начиная с тех медицинских организаций, которые оказывают многопрофильную помощь жителям Ростовской области», — уточнил Крат.

Однако, несмотря на положительную динамику, любое пренебрежение санитарными нормами и правилами может привести к новому всплеску заболеваемости.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года в Ростовской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом было принято решение о временной приостановке оказания плановой медицинской помощи. Исключение составляют пациенты, нуждающиеся в проведении курсового или программного лечения, оказании высокотехнологичной медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области сократилось число занятых ковидных коек

Читайте развитие сюжета: В Ростове-на-Дону свернут 140 провизорных коек