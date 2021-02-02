Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Свердловский облсуд отменил решение Чкаловского райсуда Екатеринбурга о замене фотографу Дмитрию Лошагину неотбытой части наказания на ограничение свободы. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Прокурор в суде отметил, что Лошагин не признал за собой вины и не принёс родственникам своей супруги извинения. Кроме того, в 2018 году у него было дисциплинарное взыскание. В итоге облсуд отменил решение Чкаловского райсуда и постановил отказать Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, фотограф был осуждён за убийство своей жены. 7 декабря 2020 года Чкаловский райсуд постановил заменить фотографу пребывание в колонии на ограничение свободы сроком на 3 года и 25 дней. К тому времени от отсидел уже 6 лет 9 месяцев и 5 дней. При этом администрация колонии возражала против удовлетворения ходатайства.

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