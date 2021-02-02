Москва, , 12:05 — REGNUM Население 43 российских регионов получает помощь от военных в борьбе с коронавирусом. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 2 февраля на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Он напомнил, что Вооружённые силы участвовали в оказании помощи гражданскому здравоохранению с самого начала пандемии. Эта работа продолжается.

«В 43 регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях», — сказал Шойгу.

В самой армии эпидемическая обстановка находится под контролем, показатель заболеваемости COVID-19 на 25% ниже среднего по стране. Более 100 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию, действуют почти 500 прививочных пунктов, включая 320 выездных.