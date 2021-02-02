Саратов, , 12:17 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали пять человек. Таким образом, по состоянию на 2 февраля от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 547 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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Накануне побороть тяжелое заболевание не смогли две женщины и трое мужчин. Возраст погибших от 55 до 82 лет. Инфицированные пациенты страдали рядом сопутствующих заболеваний различной степени тяжести, которые осложняли проводимую терапию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 2 февраля у 43 675 человек, за сутки инфицированы 240 жителей. Минувшим днем заболели 243 человека. Выздоровели с начала пандемии 38 315 пациентов или 87,7%, за сутки — 253 человека.

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