Саратов, , 11:37 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 2 февраля у 43 675 человек, за сутки инфицированы 240 жителей. Минувшим днем заболели 243 человека. Выздоровели с начала пандемии 38 315 пациентов или 87,7%, за сутки — 253 человека. Всего скончались 542 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 108 заболевших за сутки, в Энгельсском районе — 19 человек, 12 — в Балашовском районе, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зафиксировано 98 заболевших, 52 пациента — от 50 до 59 лет, от 40 до 49 лет — 39 человек, восемь — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 12 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 079 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в санаториях Саратовской области разработали постковидные реабилитационные программы, которые предназначены для жителей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Помимо этого медицинские программы предназначены и для тех, кто хочет повысить иммунитет и укрепить противовирусную защиту организма.

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