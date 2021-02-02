Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM После потепления в Свердловскую область нагрянут морозы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском гидрометцентре.

Кратковременная оттепель ожидается в середине первой декады февраля 2021 года в часть районов региона. Однако уже 7 февраля в Свердловской области резко похолодает до минус 25 — минус 30 градусов по Цельсию.

Морозы продолжатся до конца первой декады февраля, уточнила главный синоптик центра Галина Шепоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе ожидают сильные снегопады. В мэрии Екатеринбурга даже призвали горожан временно отказаться от поездок на личном автомобиле.

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