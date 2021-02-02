Душанбе, , 11:07 — REGNUM В Таджикистане смягчат наказание за преступления, совершенные женщинами, инвалидами и пожилыми людьми. Об этом заявил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон, 2 февраля сообщает издание «Азия-Плюс».

По его словам, в Таджикистане подготовлен проект нового Уголовного кодекса. При создании документа учтены пожелания международных организаций, правоведов и представителей гражданского общества.

Проект Уголовного кодекса предусматривает декриминализацию некоторых статей. Вместе с тем планируется ужесточить наказание за терроризм и некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, действующий Уголовный кодекс Таджикистана принят 21 мая 1998 года. Документ вступил в силу с 1 сентября 1996 года.