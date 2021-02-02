Магадан, Магаданская область, , 10:34 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки лабораториями выдано 17 положительных тестов на коронавирус, зафиксировано два летальных случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 2 февраля с начала пандемии на Колыме зарегистрировано 8011 носителей коронавируса, выздоровели 7474 пациента, скончались 90 человек.

Вакцинация, по информации минздрава, набирает обороты, привились почти 300 учителей. В январе на прививку записались более 500 жителей Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты могут наблюдать гриппоподобные симптомы в первые дни после получения вакцины от COVID-19, но опасаться их не стоит, заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала.