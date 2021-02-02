Ичхон, Южная Корея, , 10:10 — REGNUM На птицеферме в южнокорейском городе Ичхон провинции Кёнгидо, где выращивают 146 тыс. кур-несушек, расследуют предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Результаты исследования, в ходе которых специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

По состоянию на утро 2 февраля на территории страны выявлено 83 очага заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8. Уничтожено порядка 25 млн голов домашней птицы.

За последнюю неделю стоимость куриных яиц в розницу выросла на 42,1% в годовом исчислении, куриного мяса — на 16,4%, утиного мяса — на 40,1%.

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