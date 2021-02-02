Варшава, , 10:01 — REGNUM Вечером 1 февраля в польском Кракове активисты из «Женской забастовки» провели акцию протеста против решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на проведение абортов в республике. Об этом передает Polskie Radio 24.

В мероприятии приняли участие около 600 человек — они собрались возле здания Национального музея, а затем направились к главному городскому костёлу. Во время шествия и митинга участники демонстрировали флаги Польши и ЛГБТ-сообщества, а также антикатолические транспаранты: «Здесь Польша, а не Ватикан», «Епископат в тюрьму», «Светское государство».

Полицейские прибыли на место проведение акции и охраняли вход в здания Национального музея и костёла. Сообщается, что обошлось без столкновений сторон и задержаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.