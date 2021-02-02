Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Облачный вихрь вслед за циклоном принесет в Санкт-Петербург пасмурную погоду, снег и небольшой мороз. Об этом 2 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, проводив на восток один циклон, Северная столица окажется в передней части следующего облачного вихря, приближающегося с запада.

«В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет снег», — уточнил специалист.

Температура воздуха −2… −4 градуса, по области −1… −6 градусов. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

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