Вашингтон, , 09:20 — REGNUM В США ученые выясняют, способствует ли заболевание COVID-19, которое вызывает коронавирус, возникновению диабета в качестве одного из осложнений. Об этом 2 февраля сообщает газета The Washington Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По информации журналистов издания, врачи в китайском городе Ухань еще в январе минувшего года наблюдали у пациентов с новым заболеванием повышенный уровень содержания сахара в крови. Кроме того, медики из Италии тоже интересовались наличием связи вирусных инфекций и нарушений усвоения глюкозы в организме, что наблюдалось при атипичной пневмонии.

Также указывается, что, хотя COVID-19 поражает легкие, наиболее часто его сопровождают образование тромбов, неврологические расстройства, поражение почек и сердца.

«Исследователи полагают, что к осложнениям скоро может добавиться впервые диагностированный диабет: как первого типа, когда организм не вырабатывает необходимый для регулирования сахара инсулин, так и второго типа, при котором вырабатывается слишком мало инсулина», — говорится в материале газеты.

При этом подчеркивается, что в настоящее время ученые не могут сказать, способен ли коронавирус усугубить такого рода проблемы со здоровьем или вызвать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно статистике центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране было выдано более 32 млн доз вакцины от коронавируса.