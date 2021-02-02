Нью-Йорк, США, , 04:58 — REGNUM Вакцину от нового коронавируса к 1 февраля получили 26,5 млн жителей США — им была введена одна или две дозы. Это больше, чем число выявленных случаев заражения (26,2 млн) за всё время, сообщило агентство Bloomberg.

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По информации агентства, ежедневно прививку от COVID-19 получают около 1,35 млн американцев, что больше, чем в любой другой стране мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки выявили более 136 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Число летальных исходов с начала пандемии достигло почти 440 тыс. Сегодня США занимают первое место в мире по показателям смертности и количеству инфицированных.

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