Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге подвели итоги борьбы с коронавирусной инфекцией в январе 2021 года. Эпидемические показатели говорят о существенном снижении интенсивности распространения инфекции по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом говорится в опубликованных 1 февраля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Автомобиль скорой помощи на Невском проспекте в январе 2021 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, например, количество больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью, в январе уменьшилось более чем на 34% по сравнению с декабрем. Число пациентов, доставленных в стационары бригадами скорой помощи, снизилось на 28%. Количество наблюдаемых пациентов с подтвержденным ковидом в стационарах и на амбулаторном лечении сократилось более чем на 27%. Количество выздоровевших в январе увеличилось почти на 7%. Число летальных случаев уменьшилось более чем на 20%.

«Положительная динамика показателей свидетельствует о нисходящей части второй волны», — делают вывод в Межведомственном совете.

В настоящее время в Петербурге развернуто 12 538 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями: помощь заболевшим оказывают 17 городских и восемь федеральных медицинских организаций. На конец января были свободны 4889 коек (38,9% от общего объема). На искусственной вентиляции легких находится 287 пациентов, что на 33,6% меньше пикового значения, зафиксированного в декабре 2020 года.

Напомним, за 31 января в Петербурге выявлено 1842 новых случая коронавируса. Выписаны 1273 человека, скончались от ковида 53 человека.

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