Сараево, , 21:22 — REGNUM Агентство по лекарственным средствам и медицинским средствам Боснии и Герцеговины 1 февраля не выдало разрешения на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», одна партия которой уже прибыла в страну и которая предназначена для вакцинации жителей Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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При этом запрос на выдачу от производителя/уполномоченного представителя этой вакцины не поступал в данное агентство.

По информации из администрации энтитета Республики Сербской, вышесказанное не является препятствием для того, чтобы вакцина попала к гражданам Боснии и Герцеговины. Если вакцина не зарегистрирована, то ее импорт может быть одобрен органом министерства здравоохранения и департаментом здравоохранения округа Брчко на основании пункта 3 статьи 66 соответствующего закона, как заявили в агентстве по лекарственным средствам и медицинским средствам.

Они уточнили, что когда вакцина в качестве незарегистрированного лекарственного средства поступает в страну путём импорта, сначала контрольная лаборатория производителя проводит проверку качества вакцины.

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