Брянск, , 18:18 — REGNUM Туристический проект «Партизанскими тропами. Орёл — Брянск — Смоленск» получил гран-при премии «Маршруты России-2020». Брянская программа стала лучшей в номинации «Военно-исторический маршрут», сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Маршрут связывает брянские мемориальные комплексы «Партизанская поляна» и «Хацунь», Сещинский музей интернационального подполья, а также Орловский военно-исторический музей и музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. «Партизанские тропы» вошли в Национальную программу детского туризма «Моя Россия» ещё в 2015 году, ежегодно более 150 тысяч человек, в том числе школьников посещают объекты маршрута и другие достопримечательности. Брянский туристический проект боролся за звание лучшего среди 222 заявок из восьми федеральных округов России.

Премия «Маршруты России 2020» учреждена Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма и проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.