Саратов, , 14:49 — REGNUM В Саратовской области по данным на 1 февраля привили от коронавируса 20 551 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 3 307 жителей. Первый этап вакцинации прошли 17 244 человека.

ИА REGNUM напоминает, на территории Саратовской области открыто 70 пунктов ванкцинации от коронавируса. Для удобства жителей области развернули прививочные пункты с соблюдением санитарных норм в торговых центрах. В феврале в регион поступит ещё 62 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

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