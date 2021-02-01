Саратов, , 08:01 — REGNUM На территории Саратовской области открыто 70 пунктов ванкцинации от коронавируса. В феврале в регион поступит ещё 62 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщил вице-губернатор области Роман Бусаргин в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Для удобства жителей области развернули прививочные пункты с соблюдением санитарных норм в торговых центрах. Всего поставлено в регион 8 932 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «Эпи-Вак-Короны». В ближайшие дни ожидается поставка еще 15 120 доз «Гам-КОВИД-Вак». В настоящее время вакцина направлена во все районы области. Для оперативной доставки медикаментов запланирована закупка двух фургонов на базе «Лада Гранта» с рефрижератором.

ИА REGNUM напоминает, для районных больниц и поликлиник в Саратовскую область поступили новые автомобили. Губернатор Валерий Радаев 29 января вручил ключи от машин представителям медорганизаций области.

Читайте также: Медицинский автопарк Саратовской области пополнился новыми машинами

Читайте также: В Саратове вакцинацию от COVID-19 проводят в торговых центрах