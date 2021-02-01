Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM В Ростовской области ситуация с загрузкой ковидных стационаров постепенно улучшается. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба на 1 февраля.

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В настоящее время лечение в стационарах получают 2 тыс. 283 пациента. Из них чуть более 200 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Для сравнения: в начале января 2021 года в донских моногоспиталях медицинскую помощь получали более 3 тыс. ковид-пациентов.

Наряду с сокращением числа ковид-пациентов, которым требуется госпитализация, в Новошахтинске готовят к открытию моногоспиталь вместимостью 100 коек. Стоимость оснащения стационара оценивается более чем в 52 млн рублей.

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