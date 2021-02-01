Алжир, , 14:04 — REGNUM В Алжире в субботу, 30 января, стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение правительства.

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Кампания началась в провинции Блида, в 40 км к юго-западу от столицы Алжира, где в марте прошлого года были зарегистрированы первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом.

«Алжир получил 50 000 доз вакцины «Спутник V» в пятницу, 29 января», — сказал Джамель Фурар, глава Научного комитета, отвечающего за борьбу с пандемией в стране.

Североафриканская страна также получила партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 31 января, сообщил министр связи Аммар Белхим, не сообщив точное количество доз.

Кампания вакцинации будет направлена в первую очередь на медицинских работников, людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

К настоящему времени в Алжире выявили 107 122 подтвержденных случая заражения коронавируса.