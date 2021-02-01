Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Власти Ленинградской области, на фоне снижающейся статистики по коронавирусу, начали сокращать количество коек, развернутых для больных COVID-19 и пневмонией. За 30−31 января в регионе число таких коек сократилось почти на 350 штук. Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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Таким образом, на данный момент в Ленобласти развернуто 2808 коек для пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Из них свободно коек 1144 коек (40,74%), в том числе 247 реанимационных коек. В то время как в пятницу, 29 января в регионе было развернуто 3157 таких коек. Таким образом в Ленобласти за два выходных дня количество коек сократилось на 349 единиц.

Напомним, несмотря на негативные прогнозы, количество выявленных зараженных коронавирусом в Ленобласти в январе не превышало 229 человек в сутки. За последние сутки в области зарегистрировали лишь 216 инфицированных. А за все время пандемии было выявлено 30 917 инфицированных, из них на данный момент 27 987 человек выздоровели. Умерли от ковида в Ленинградской области 432 человека.

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