Москва, , 12:37 — REGNUM Сфера туризма станет для бизнеса Карелии «локомотивом роста», сообщил 1 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он рассказал о своей встрече с предпринимателями, работающими в регионе. По его словам, было немало предложений, особенно по сфере туризма.

«В Карелию ещё с советских времён приезжало немало туристов, и сейчас особенно важно не просто сохранить, но и активно развивать эту отрасль там. Именно туризм может стать одним из локомотивов роста малого и среднего бизнеса республики, создаст новые рабочие места и необходимую инфраструктуру, чтобы люди могли отдохнуть с комфортом», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин призвал контролировать эффективность расходования бюджетных средств в Карелии и в других регионов с непростой экономической ситуацией.