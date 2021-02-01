Владикавказ, , 12:35 — REGNUM В Северной Осетии пресечен канал поставки нелегальной табачной продукции. Задержан местный житель, который ввез в Россию контрабандного товара на 3,5 млн рублей, сообщили 1 февраля в пресс-службе МВД по региону.

У злоумышленника, проживающего в селении Октябрьском Пригородного района, оперативники МВД и ФСБ обнаружили около 47 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, которые он пытался продавать на территории России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что близость Северной Осетии с границами Грузии и Южной Осетии является одной из причин того, что в республике довольно часто выявляют каналы поставки незаконной контрабандной табачной продукции из-за рубежа. Один из таких фактов был пресечен в октябре 2020 года. Была изъята партия товара на 1,4 млн рублей у водителя грузовика на пограничном пункте пропуска «Нижний Зарамаг».

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