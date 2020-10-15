Владикавказ, , 14:06 — REGNUM В Северной Осетии пресекли провоз контрабандных сигарет через границу между Россией и Южной Осетией. Партия «левого» груза составляла свыше 30 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость товара достигала, по предварительной оценке, около 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Северной Осетии.

Незаконно провезти неоформленный товар в кузове грузовика через пограничный пункт пропуска «Нижний Зарамаг» пытался 57-летний контрабандист. Его задержали до принятия процессуального решения. Отмечается, что крупная партия сигарет разных марок не была оформлена в установленным порядке.

В погрануправлении сообщили, что в третьем квартале 2020 года на территории Северной Осетии — в пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» было пресечено 30 попыток провоза контрабанды. Большей частью нелегально пытались провести алкоголь, табачную продукцию, парфюмерию и дизельное топливо.

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