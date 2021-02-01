Белгород, 1 февраля 2021, 12:50 — REGNUM Запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время в условиях пандемии коронавируса снимут в Белгородской области. Об этом на заседании правительства 1 февраля заявил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Срок ограничений, принятых в декабре 2020 года, истекает 2 февраля. Врио главы региона в соответствии с оценкой текущей ситуации Роспотребнадзором считает, что запрет на работу общепита в ночное время можно не продлевать.
Как сообщало ИА REGNUM, ограниченный режим работы предприятий общественного питания был введён в ноябре 2020 года, когда подобным учреждениям запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. В декабре работу разрешили до 23:59.
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