Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 348 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Последние три дня в области снижалось число новых носителей вируса SARS-CoV-2 (30 января — 259 человек, 31 января — 352 человека). Всего в регионе зафиксировано 70 820 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали вирус у жителей Екатеринбурга (120 случаев), Алапаевска, Арамильского, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Синячихи, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Салды, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Таборинского, Талицкого, Туринского городских округов, посёлка Уральский, Шалинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Екатеринбурга открыли второй пункт тестирования на коронавирус.

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