Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки по вопросам дорожного движения. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе главы государства.

Принятые изменения в законодательство позволяют водителям пользоваться транспортным средством, имея при себе удостоверения личности. Поправки отменяют норму, согласно которой водитель обязательно должен иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Дорожный инспектор сможет получить всю необходимую информацию о водителе через специальную базу данных в планшете. Закон также исключает ответственность водителей за отсутствие водительских прав.

Кроме того, поправки запрещают первичную регистрацию автобусов старше десяти лет. Эта норма направлена на обновление автобусного парка.

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