Варшава, , 09:17 — REGNUM 31 января в Картузском повете Поморского воеводства (Польша) был зарегистрирован первый в стране случай заражения норок коронавирусом. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщило министерство сельского хозяйства Польши.

Норка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

»Директор Государственного ветеринарного института в Пулавах Картузского повета сообщил нам, что на одном из местных хозяйств был подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у норок», — говорится в сообщении минсельхоза.

Было также отмечено, что в связи с вышеуказанной ситуацией были начаты «административные меры по уничтожению норок», которые стали переносчиками коронавируса, способынми заразить людей. Ферма взята под особый режим санитарной охраны.