Москва, , 05:09 — REGNUM Переболевшим заболеванием, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, не грозит заражение его новыми штаммами. Об этом 31 января рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью газете «Известия».

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Горелов пояснил, что человеку с хорошим иммунитетом, уже переболевшим COVID-19, уже нечего опасаться новых мутаций коронавируса, в том числе его «бразильского», «британского», «южноафриканского» и прочих штаммов. По словам эксперта, большинство мутаций коронавируса SARS-CoV-2 нейтральные, в России к настоящему времени уже обнаружено более 1,5 тысяч штаммов.

Специалист уточнил, что в случае вакцинации иммунный ответ у человека сохраняется как минимум полгода. В случае, если штаммовый состав изменится, то к осени он будет уточнён, вакцина тоже будет изменена, а население оповестят о необходимости вакцинироваться ещё раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «британский» штамм коронавируса был выявлен в Узбекистане.

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