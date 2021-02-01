Хабаровск, , 05:09 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 285 (291 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 42 человека, скончались два пациента, как и накануне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По новым выявленным случаям заражения лидирует Хабаровск — 198, далее Комсомольск-на-Амуре — 60, Хабаровский район — 20, Нанайский район — 16, Николаевский район — 15.

Развернуто 1974 койки, из них свободны — 664. На лечении находятся 12 пациентов в тяжёлом состоянии, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Лечение получают 3798 человек. На 1 февраля в Хабаровском крае зарегистрировано 44 523 носителя коронавируса, выздоровели 40 472 человека, скончались 253 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Хабаровском крае смягчили ряд коронавирусных ограничений.