Тбилиси, , 00:56 — REGNUM Регулярные международные авиарейсы по всем направлениям возобновляются в Грузии. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации страны.

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Международное авиасообщение, приостановленное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, полностью возобновляется с 1 февраля. Такое решение было принято правительством Грузии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Для въезда в Грузию разработан специальный протокол. Граждане страны смогут вернуться на родину при наличии обязательной справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, который надо знать не позднее, чем за 72 часа до вылета. При отсутствии справки гражданин обязан будет пройти восьмидневный карантин.

Для иностранцев будет обязательной справка о прохождении вакцинации от COVID-19. Без этого документа в страну смогут въехать граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и жители стран ЕС, на тех же условиях, что и граждане Грузии (наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус).

Сухопутные границы страны останутся закрытыми для иностранных туристов. Кроме того, в Грузии с 1 февраля возобновляют работу магазины и торговые центры. В крупных городах вновь заработает общественный транспорт и откроются школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Грузия ведёт переговоры со многими странами о помощи с поставками вакцины от COVID-19.

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