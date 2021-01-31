Париж, , 22:20 — REGNUM На сайте правительства Франции 31 января был опубликован перечень оснований, на основании которых разрешено пересекать французскую границу со странами, не входящими в Шенгенскую зону. В данный перечень входят три категории: по семейным или личным обстоятельствам, по состоянию здоровья и по работе.

Французская граница Raimond Spekking

К семейным или личным обстоятельствам относятся: смерть члена семьи или если он при смерти; уход за детьми; помощь престарелым людям, больным, инвалидам; обеспечение безопасности человека (защита ребенка, в том числе от незаконного вывоза за границу, защита жертв домашнего насилия). Также вернуться в страну могут постоянно проживающие или учащиеся во Франции.

По состоянию здоровья пересечь границу могут не только нуждающиеся в медицинской помощи, но в случае необходимости и их сопровождающие. По работе въехать во Францию смогут профессиональные спортсмены, имеющие основание для приезда, сотрудники дипмиссий и трудоустроенные в стране работники здравоохранения, борющиеся с COVID-19, и других социальнозначимых сфер.

Напоминаем, что с 31 января во Франции ужесточились антикоронавирусные меры, в соответствии с которыми правительство закрыло границы со странами, не входящими в Шенгенскую зону. А пересечение оставшихся открытыми границ теперь возможно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведённого менее чем за 72 часа до предъявления, и отсутствия контактов с подтверждёнными заражёнными.