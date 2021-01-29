Саратов, , 13:40 — REGNUM Для районных больниц и поликлиник в Саратовскую область поступили новые автомобили. Губернатор Валерий Радаев сегодня, 29 января, вручил ключи от машин представителям медорганизаций области.

Усиление автопарка особенно актуально в условиях борьбы с пандемией, а для отдаленных территорий — колоссальное подспорье. Важно, чтобы медицинская помощь своевременно доходила до больных, и врач быстро доезжал до пациента, отметил глава региона.

В числе новых машин — семь автомобилей марки «Лада Гранта», 11 автомобилей «Нива» и 8 машин — «УАЗ Патриот». Автотранспорт будут использовать для доставки маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование в поликлиники, пункты вакцинации, а также врачей и лекарств до места жительства пациентов.

Всего в медучреждения Саратовской области поступят 255 автомобилей, большинство из них — 219 — в текущем году.

ИА REGNUM ранее сообщало, в октябре 2020 года в районные больницы Саратовской области для борьбы с коронавирусом поступили автомобили регионального правительства.

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