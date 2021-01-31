Москва, , 01:05 — REGNUM В связи с призывами к участию в незаконных акциях полицией будут перекрыты для передвижения пешеходов центральные улицы города Москвы. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Ограничения для передвижения пешеходов в центральной части Москвы будут введены 31 января. Будут закрыты на вход и выход станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Свои маршруты поменяет и наземный общественный транспорт, изменения коснутся только центральной части города.

Кроме того, будут ограничены все парковки и закрыты все магазины, торговые центры и точки общепита в районе Лубянской площади. В частности, будут временно закрыты «Детский мир», торговый центр «Наутилус», ЦУМ, ГУМ, торговый центр «Охотный ряд». Все ограничения будут действовать с 08:00 мск и до особого распоряжения. В настоящее время на ряде центральных улиц Москвы уже выставлено ограждение возле административных зданий и усилены меры безопасности.

В МВД настоятельно призвали граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях и предупредили об административной и уголовной ответственности за данное правонарушение.

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