Москва, , 21:56 — REGNUM В центральную Россию устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений начнётся с 28 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна (в центральной России), в понимании метеорологов … приходится на 28 марта», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, 31 января по территории центральных регионов европейской части страны пройдёт очередной активный южный циклон. Так, в южной части Центрального федерального округа ожидается до +3 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву после тёплой погоды с дождями и мокрым снегом циклон с Балкан принесёт морозную погоду.

Так, в воскресенье, 31 января, ночью морозы усилятся до −9… −11 градусов, днём ослабеют до −5… −7 градусов. Атмосферное давление в норме 744−746 мм рт. ст.

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