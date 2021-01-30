Воронеж, , 16:31 — REGNUM В Воронежской области 30 января подтверждено 382 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 57 тыс. 844 положительных тестов.

За весь период наблюдения 52 тыс. 5 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 381 — за последние сутки. 1566 человек скончались.

20 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.