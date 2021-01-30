Москва, , 09:39 — REGNUM Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом SARS-CoV-2.

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Напомним, что повторное заражение коронавирусом вполне возможно, так как этот патоген уже довольно широко распространился по планете, однако течение коронавирусной инфекции при повторном заражении может отличаться от первого раза.

По словам Комаровского, во второй раз реакция организма человека на COVID-19 зависит от наличия в нем антител. Если титры антител высокие, то коронавирусная инфекция, скорее всего, просто не разовьется, отметил доктор.

«Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», — отмечает Комаровский.

А вот если активной циркуляции антител в организме нет или же остались только так называемые клетки памяти, то понадобится некоторое время, чтобы патоген был распознан иммунной системой и началась новая выработка антител. Но в этом случае антитела все равно появяться быстрее, чем при первоначальном заражении и сама инфекция будет протекать значительно легче.