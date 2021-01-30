Москва, , 07:49 — REGNUM Вакцины от коронавируса в Российской Федерации не поступают в розничную продажу, и любые медицинские учреждения, которые делаютт прививки от SARS-CoV-2, не имеют права требовать за это деньги. Об этом сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Вакцинация граждан от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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В ведомстве подчеркнули, что любое требование оплаты за вакцинацию от COVID-19 является незаконным. При этом проводить вакцинацию могут только в учреждениях, которые получили лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и на работу по осуществлению профилактических прививок.

Известно, что в РФ на сегодняшний день 3098 медицинских учреждений осуществляют вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также есть 427 мобильных пунктов вакцинации, 1494 мобильные бригады.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в России началась в декабре 2020 года. Планируется, что для остановки пандемии нужно привить порядка 70 млн человек в стране.